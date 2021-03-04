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Почти 70% российской молодежи отказалось от телевизора в пользу интернета

Почти 70% российской молодежи отказалось от телевизора в пользу интернета

Около 69% российской молодежи (от 18 до 24 лет) выбрали интернет вместо телевизора – таковы итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Как сообщается на сайте ВЦИОМ, среди граждан в возрасте 25-34 лет эта доля уже ощутимо отличается и составляет 48%. При опросе же всех возрастных категорий выяснилось, что интернет заменил телевизор для 28% жителей страны.

В настоящий момент телевизор смотрят свыше половины россиян (53%). Лишь 17% наших соотечественников почти не пользуются всемирной сетью и при том продолжают получать информацию из телевизора.

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По материалам: uposters.ru
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