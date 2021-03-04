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Подмосковный врач вправил мальчику вывих с помощью конфеты, даже не трогая пациента

Подмосковный врач вправил мальчику вывих с помощью конфеты, даже не трогая пациента

Врач-травматолог Видновской РКБ рассказал, как с помощью хитрости смог вправить вывих трехлетнему пациенту, сообщает "Московский комсомолец".

Как отмечается, в отделение экстренной травматологии привезли ребенка, который во время прогулки неудачно упал и получил травму руки. Врачи диагностировали в локтевом суставе мальчика вывих.

Однако кричавший от боли пациент не подпускал к себе медиков, хотевших выправить ему руку. В результате травматолог-ортопед Рустам Эфендиев пошел на хитрость.

"Я предложил мальчику большую конфету. Лакомка сразу вцепился в сладость здоровой рукой. Тогда я отступил на шаг и протянул малышу вторую конфету. В порыве азарта трехлетка потянулся к конфете больной рукой, и от резкого движения вывих вправился", - рассказал врач.

Как писал NEWSTES, ранее в США грузовик рассыпал на дороге тысячи конфет Skittles, предназначавшихся для коров.

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По материалам: uposters.ru
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