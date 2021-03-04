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«Подражание – высшая форма лести»: Канделаки «поблагодарила» Оксану Самойлову за плагиат бизнес-идеи

«Подражание – высшая форма лести»: Канделаки «поблагодарила» Оксану Самойлову за плагиат бизнес-идеи

Не успела жена Джигана забыть о сравнении своего косметического бренда с маркой Кайли Дженнер, как вновь оказалась в центре скандала. На этот раз в рекламной кампании Оксаны плагиат усмотрела Тина Канделаки. Телеведущая давно занимается бьюти-бизнесом, а вот модель запустила свою линейку только в прошлом году.


Тина Канделаки еще в декабре прошлого года выпустила серию масок для лица с конопляным маслом. Теледива решила обыграть «запрещенный» ингредиент косметики и снялась для рекламной кампании в образе арестантки. Каково же было ее удивление, когда эту идею фотосессии переняла Оксана Самойлова. В новой промосъемке модель держит в руках табличку с почти идентичным слоганом — «Преступная красота». Отметим, что слоган Тины звучит как «Нелегальная красота». 

«Приятно, что наши идеи цитируются брендом Оксаны Самойловой. Подражание — высшая форма лести, спасибо. А теперь голосуем, у кого получилось лучше: у меня или у Оксаны?» — прокомментировала телеведущая, объединившая оба снимка — свой и конкурентки.

Ироничный тон Канделаки подхватили и пользователи Сети: «Тина, когда четверо детей и чудной муж, не до креатива, знаете ли»; «Ну для Оксаны не впервой за кем-то повторять». Другие, напротив, поспешили защитить модель, заявив, что идея журналистки также не блещет оригинальностью. «Совершенно разные фотки. Ничего нового вы не придумали», — уверены подписчики.

Самойлова действительно не в первый раз попадается на плагиате в рамках своего косметического производства. Так, например, дизайн упаковок и общая концепция бренда многим показались подозрительно похожими на аналогичный проект американской звезды Кайли Дженнер. В Сети также распространились коллажи, на которых сравниваются бренды.   

И все бы ничего, но состав продуктов вызывал очередной шквал вопросов. Оказалось, в нем те же ингредиенты, что применяет другая известная марка косметики. «За последнее время к нам поступило более 20 обращений по этому вопросу. Самая большая проблема — это качество. Мы направили свои заявления и требования о проведении проверки в Роспотребнадзор по месту регистрации и месту производства данной продукции», — говорил юрист Роман Лалаян.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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