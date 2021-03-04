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Подробности о состоянии жены Павла Мамаева, пытавшейся покончить с собой

Подробности о состоянии жены Павла Мамаева, пытавшейся покончить с собой

Вчера в Сети появилась переписка, в которой жена Павла Мамаева якобы говорит о том, что приняла горсть таблеток и готовится умереть. После тревожного сообщения модель перестала выходить на связь, чем сильно напугала друзей. Они отправились домой к Алане, но так и не смогли до нее достучаться.


Как сообщили журналисты, группа спасателей выломала дверь и обнаружила 33-летнюю Алану без сознания. Сразу же была вызвана скорая помощь. Модель экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифовского. По слухам, жена Мамаева и сейчас находится там, в токсикологическом отделении. Врачи поставили диагноз «отравление».

Известно, что после известий об интрижках супруга звездная пациентка приняла горсть таблеток и запила их алкоголем. Подобный микс вполне мог привести к летальному исходу, но, к счастью, брюнетку вовремя откачали.

Вскоре Алана вышла на связь с подписчиками, но стала уверять, что вовсе не предпринимала роковых шагов. «Я так просто... Забирала мужа... Ничего меня не госпитализировали. Вы что? Не знаете мои приколы что ль?» — отрицала она.

По одной из версий, модель просто врет, пытаясь скрыть последствия своего срыва. Напомним, в минувший вторник Алана огорошила подписчиков новостью о новых загулах футболиста, который сейчас тренируется на сборах в Испании.  

К слову, Мамаевой не привыкать к ветрености мужа. Так, она уже говорила, что Мамаев переписывался с дамой легкого поведения, когда сидел в СИЗО после избиения чиновника. 

Негативно отзывалась о Павле Мамаеве и его бывшая пассия Юлия Евтух. По словам девушки, обретя популярность, а также крупные гонорары, футболист пустился во все тяжкие: уходил в загулы, менял любовниц. Юлия уверяет, что тогда любила Павла, поэтому прощала его. 

По материалам Telegram-канала Baza

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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