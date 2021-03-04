Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Погибший в Турции генерал оказался причастным к победе Азербайджана в Карабахе

Погибший в Турции генерал оказался причастным к победе Азербайджана в Карабахе

Погибший в Турции генерал оказался причастным к победе Азербайджана в КарабахеАрхивное фотоФото: Globallookpress.com

Командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции генерал Осман Эрбаш, погибший в результате крушения военного вертолета, оказался причастным к победе Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе и принимал участие в испытании ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2. Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на владельца компании, производящей беспилотники, Сельчука Байрактара.

Предприниматель рассказал, что дружил с Эрбашем более десяти лет. Вместе они испытывали наработки по боевому применению БПЛА.

Кроме того, по данным WarGonzo, в Турции Эрбаша считали одним из авторов стратегии, которая помогла Азербайджану и турецким военным советникам добиться успеха в конфликте в Нагорном Карабахе.

Вертолет, на борту которого находился генерал, разбился на востоке Турции днем в четверг, 4 марта. Помимо Эрбаша погибли еще восемь человек, четверо ранены.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Найдены главные жертвы коронавируса
Найдены главные жертвы коронавируса
Итальянская мафия захотела нажиться на коронавирусе
Итальянская мафия захотела нажиться на коронавирусе
Стало известно о решении ОПЕК+ по добыче нефти
Стало известно о решении ОПЕК+ по добыче нефти
Noize MC попал в больницу
Noize MC попал в больницу
Цены на нефть показали рост после решения ОПЕК+ не увеличивать добычу
Цены на нефть показали рост после решения ОПЕК+ не увеличивать добычу
Сенаторы попросили Байдена ввести санкции против "Северного потока — 2"
Сенаторы попросили Байдена ввести санкции против "Северного потока —
Дуэт HammAli & Navai объявил о распаде
Дуэт HammAli & Navai объявил о распаде
Погибший в Турции генерал оказался причастным к победе Азербайджана в Карабахе
Погибший в Турции генерал оказался причастным к победе Азербайджана в
Генерал сухопутных войск погиб при крушении вертолета в Турции
Генерал сухопутных войск погиб при крушении вертолета в Турции
Захарова сочла дикими заявления МИД Словакии о «Спутнике V»
Захарова сочла дикими заявления МИД Словакии о «Спутнике V»
Небензя заявил, что Россия ждет ответов на вопросы по "делу Скрипалей"
Небензя заявил, что Россия ждет ответов на вопросы по "делу Скрипалей"
Врач назвал самые опасные продукты с большим содержанием соли
Врач назвал самые опасные продукты с большим содержанием соли

Топ на сегодня

В МИД России прокомментировали намерение США «не свергать режимы»
В МИД России прокомментировали намерение США «не свергать режимы»
"Зеленский страшно боится". Экс-депутат Рады о "подготовке Киева к войне"
"Зеленский страшно боится". Экс-депутат Рады о "подготовке Киева к
В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие антител после вакцинации от COVID-19
В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие антител после вакцинации от
В МИД России назвали «паноптикумом» предложение Авакова об иновещании на русском
В МИД России назвали «паноптикумом» предложение Авакова об иновещании
В Швеции неизвестный напал с ножом на людей, есть пострадавшие
В Швеции неизвестный напал с ножом на людей, есть пострадавшие

Еще по теме

Минобороны Азербайджана заявляет, что в Карабахе был сбит беспилотник - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Генерал сухопутных войск погиб при крушении вертолета в Турции
Минобороны Азербайджана заявляет о 15 нарушениях перемирия в Карабахе - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Минобороны Азербайджана заявляет о 25 нарушениях перемирия в Карабахе - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио