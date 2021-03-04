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Поляки просчитались с заменой российской нефти на саудовскую и пытаются ее вернуть обратно

Поляки просчитались с заменой российской нефти на саудовскую и пытаются ее вернуть обратно

В Польше осознали, что зря разорвали договор с "Роснефтью" и теперь пытаются восстановить связи, пишет Telegram-канал "Бензоколония". В Варшаве сделали ставку на саудовских поставщиков, однако серьезно просчитались.

Польша импортирует из России около 30% нефти в общей структуре, причем каждый баррель стоит в среднем на $1,5 меньше европейских закупочных цен. Каждый год бюджет экономил за счет российского сырья около 0,22 млрд евро.

Исходя из цели диверсификации поставок и прекращения "зависимости от России", поляки решили подписать договор с Saudi Aramco. Как оказалось впоследствии, скидки от Эр-Рияда были непостоянны, а сам требуемый сорт нефти настолько редкий, что его не хватило на все польские заводы.

"Поняв, что просчиталась Orlen начала в спешном порядке восстанавливать отношения с "Роснефтью". Последняя сможет извлечь выгоду из ошибки поляков, т.к. в переговорах будет иметь статус-кво. Возможно, удастся немного заломить цену или потребовать от Orlen гарантий долгосрочных закупок. Но перегибать не стоит, ибо польская сторона и так уже наступила на горло своему самолюбию, возобновив сотрудничество с "Роснефтью", – говорится в публикации канала.

Сейчас переговоры с российским поставщиком вышли на завершающую стадию и вскоре будет ясно, воспользовались ли топ-менеджеры компании удачным моментом.

Как сообщал NEWSTES, накануне правительство России выдвинуло экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на пост независимого директора в совет директоров "Роснефти".

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По материалам: uposters.ru
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