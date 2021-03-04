Половина россиян согласились бросить Россию ради работы

Вадим Карасев

Фото: Ellen Wulfhorst / Reuters

Пандемия коронавируса привела к тому, что люди стали реже переезжать из-за работы. Теперь трудовые мигранты расхотели работать в Америке, а Канада оттеснила США с первого места по популярности в качестве места работы. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической компании Boston Consulting Group (BCG), копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие 209 тысяч респондентов из 190 стран. Эпидемия COVID-19 существенно повлияла на отношение людей к работе за границей. В целом их заинтересованность в переезде ради работы уменьшилась, и их начали привлекать страны, которые смогли лучше других противостоять коронавирусу. «Пандемия COVID-19 добавила новую переменную, заставив людей осторожнее относиться к международной релокации. А с развитием удаленного формата многие ощутили, что смогут развивать карьеру виртуально, без необходимости переезжать», — заметил старший партнер BCG Райнер Штрак.