Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году

Влада Некрасова

Бывший госсекретарь США Майк Помпео не исключает возможность баллотироваться в президенты в 2024 году, если экс-президент Дональд Трамп не будет выдвигать свою кандидатуру.





"Я всегда был готов к борьбе. Я забочусь об Америке. Мы с вами давно являемся частью консервативного движения. Я стремлюсь продолжать это делать", - ответил Помпео в эфире телеканала Fox News на вопрос ведущего, может ли он рассмотреть возможность участия в президентских выборах, если Трамп не станет не баллотироваться.