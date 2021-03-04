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Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году

Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году
Бывший госсекретарь США Майк Помпео не исключает возможность баллотироваться в президенты в 2024 году, если экс-президент Дональд Трамп не будет выдвигать свою кандидатуру.


"Я всегда был готов к борьбе. Я забочусь об Америке. Мы с вами давно являемся частью консервативного движения. Я стремлюсь продолжать это делать", - ответил Помпео в эфире телеканала Fox News на вопрос ведущего, может ли он рассмотреть возможность участия в президентских выборах, если Трамп не станет не баллотироваться.

В мире

По материалам: ria.ru
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