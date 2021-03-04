Помпео заявил о возможности своего участия в президентских выборах в 2024 году

Вадим Карасев

Майк ПомпеоФото: OCTAVIO JONES / Reuters

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможности своего участия в президентских выборах в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

Помпео отметил, что если бывший глава государства Дональд Трамп не будет выдвигать свою кандидатуру, то он сам рассмотрит возможность баллотироваться в президенты.

«Я всегда был готов к борьбе. Я забочусь об Америке», — подчеркнул бывший глава Госдепа.

Ранее Трамп не исключил, что выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах президента. Бывший глава государства заявил, что выиграл выборы 2020 года. «Кто знает? Я даже могу решить побить их в третий раз», — предположил он.