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Популярного российского блогера дважды обокрали в доме

Популярного российского блогера дважды обокрали в домеКирилл ВольвачевФото: @kirill_vollik

Популярный российский TikTok-блогер Кирилл Вольвачев, на канал которого подписаны почти два миллиона человек, написал в полицию заявление о том, что его обокрали. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

По словам потерпевшего, который в настоящее время проживает в подмосковном TikTok-хаусе PopStar, у него дважды украли деньги в общем доме. В тумбочке лежали 230 тысяч рублей, причем об этом знали все остальные жители. В середине февраля у юноши украли 165 тысяч рублей, однако тогда он решил не обращаться в полицию и попытался вычислить вора самостоятельно. Однако позже проблема лишь усугубилась: ночью 2 марта из его «хранилища» пропали еще 15 тысяч.

Журналисты отметили, что, пока Вольвачев подавал заявление в отделении полиции, организатор его TikTok-хауса Дмитрий Орлов экстренно съехал из блогерского дома. В настоящее время стражи правопорядка проводят проверку.

В сентябре российскую блогершу Аиду Алиеву обокрала ее домработница из Туркменистана. В число пропавших вещей вошли часы марок Audemars Piguet и Rolex, кольца с бриллиантом и топазом, обручальные кольца, а также вещи отца, в том числе орден Святого Александра Невского.

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По материалам: lenta.ru
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