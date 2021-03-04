Посольство РФ: Британия продолжает использовать инцидент со Скрипалями

Влада Некрасова

Британские власти продолжают использовать инцидент со Скрипалями для "намеренной порчи" отношений с Россией, говорится в комментарии российского посольства в Великобритании.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 (называемым на Западе "Новичком") причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

"Британское правительство продолжает использовать этот инцидент исключительно в политических целях. Абсолютно беспочвенные обвинения в адрес России стали в околовластных кругах чем-то обыденным и даже общепринятым. Речь идет о злонамеренной порче отношений с нашей страной. Многочисленные слухи и домыслы, запущенные в информационное пространство под вывеской "инцидента в Солсбери", будто бы заменяют собой официальную позицию Лондона", - говорится в комментарии.

Посольство констатирует, что спустя три года после инцидента о произошедшем по-прежнему известно немного.