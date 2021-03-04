Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Посольство РФ: Британия продолжает использовать инцидент со Скрипалями

Посольство РФ: Британия продолжает использовать инцидент со Скрипалями

Посольство РФ: Британия продолжает использовать инцидент со Скрипалями
Британские власти продолжают использовать инцидент со Скрипалями для "намеренной порчи" отношений с Россией, говорится в комментарии российского посольства в Великобритании.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 (называемым на Западе "Новичком") причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

"Британское правительство продолжает использовать этот инцидент исключительно в политических целях. Абсолютно беспочвенные обвинения в адрес России стали в околовластных кругах чем-то обыденным и даже общепринятым. Речь идет о злонамеренной порче отношений с нашей страной. Многочисленные слухи и домыслы, запущенные в информационное пространство под вывеской "инцидента в Солсбери", будто бы заменяют собой официальную позицию Лондона", - говорится в комментарии.

Посольство констатирует, что спустя три года после инцидента о произошедшем по-прежнему известно немного.

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Сил нет, умираю": экс-супруга Аршавина о своем состоянии после выхода из комы
"Сил нет, умираю": экс-супруга Аршавина о своем состоянии после
AliExpress запустит сеть постаматов вместе с "Почтой России" и откроет пункты выдачи заказов в ее отделениях
AliExpress запустит сеть постаматов вместе с "Почтой России" и
Второй полет Boeing Starliner к МКС снова отложили
Второй полет Boeing Starliner к МКС снова отложили
Российские частные ясли остались без отопления, света и воды из-за долгов
Российские частные ясли остались без отопления, света и воды из-за
В России заявили об обреченности попытки военного захвата Крыма
В России заявили об обреченности попытки военного захвата Крыма
В Совфеде отреагировали на призыв украинского политика к захвату Крыма
В Совфеде отреагировали на призыв украинского политика к захвату Крыма
Посольство РФ: Британия продолжает использовать инцидент со Скрипалями
Посольство РФ: Британия продолжает использовать инцидент со Скрипалями
Норвежский футболист возмутился "сумасшествием" на дорогах Москвы
Норвежский футболист возмутился "сумасшествием" на дорогах Москвы
Россиянин Василевский установил рекорд клуба НХЛ
Россиянин Василевский установил рекорд клуба НХЛ
Японский миллиардер набирает команду для путешествия вокруг Луны
Японский миллиардер набирает команду для путешествия вокруг Луны
Российский губернатор не смог записаться на прививку от COVID-19
Российский губернатор не смог записаться на прививку от COVID-19
В России за сутки умерли 452 человека с коронавирусом
В России за сутки умерли 452 человека с коронавирусом

Топ на сегодня

Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Восхождение русского КаИNа
Восхождение русского КаИNа
Музыкальный феномен Райза
Музыкальный феномен Райза
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае

Еще по теме

Кадыров рассказал, кто стоит за убийством Скрипаля
Скрипаль стал жертвой противников России, заявил Кадыров
Посольство РФ: Британские власти отказываются говорить на тему «дела Скрипалей»
Посольство РФ призвало Британию снять цензуру по «делу Скрипаля»