Представители системы образования Калужской области познакомились с образовательными проектами Москвы

Влада Некрасова

Представители системы образования Калужской области познакомились с образовательными проектами Москвы, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Стажировка состоялась в рамках проекта «Взаимообучение городов» на базе школы № 627 имени генерала Д.Д. Лелюшенко, где участникам рассказали, как используются информационные технологии в образовании, а также представили городские проекты, в которых участвует школа. Главной целью встречи было знакомство с практиками организации предпрофессионального образования в старшей школе. На стажировке гостей познакомили с проектами «IT-полигон», «Инженерный класс», «Медицинский класс», «Курчатовский класс», «Робокласс».

«Мы приехали посмотреть инновационные подходы в организации образовательного процесса для того, чтобы воплотить эти проекты у себя в городе, а именно в новой строящейся школе. Сейчас очень актуально профильное обучение, поэтому «Инженерный класс» и «Медицинский класс» для нас интересны, мы планируем перенять этот опыт», – сообщила заведующая отделом образования и спорта Администрации Дзержинского района Калужской области Виктория Бирюкова.

Участники стажировки отметили, что данные проекты позволяют школьникам реализовать свой потенциал в полной мере, поэтому опыт московской системы образования им будет интересно применить и у себя.

«Я считаю, что современным школьникам очень повезло, потому что они имеют такие возможности для развития и реализации личности, которые предоставляет система образования Москвы», – добавила главный специалист отдела образования и спорта Администрации Дзержинского района Калужской области, города Кондрово Оксана Бирюкова.

Мероприятия в рамках проекта «Взаимообучение городов» проходят как в очном, так и в дистанционном формате, участие в них уже приняли более 90 тысяч человек из 105 городов России.