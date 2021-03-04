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Премьер-министр Словакии поругался с президентом из-за российской вакцины

Премьер-министр Словакии поругался с президентом из-за российской вакциныИгор МатовичФото: Olivier Hoslet / REUTERS

Премьер-министр Словакии Игор Матович раскритиковал президента страны Зузану Чапутову из-за ее неодобрения поставки в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он написал в своем Facebook.

«Сотни людей умирают каждый день, а некоторые считают самой большой проблемой Словакии то, что мы позволили себе поставить два миллиона доз эффективной вакцины для жителей Словакии, потому что она из России. Серьезно? Неужели мы так глубоко зашли, что совсем не заботимся о здоровье и жизни людей? Неужели мы действительно хотим предотвратить вакцинацию людей препаратом, которому они доверяют?», — написал он.

Матович заочно поругался с Чапутовой, которая ранее раскритиковала использование в Словакии российской вакцины. Она указала, что препарат еще не прошел в ЕС необходимых разрешительных процедур, и предложила попросить о регистрации «Спутника V» в европейском медицинском регуляторе.

Ранее Матович в шутку заявил, что якобы пообещал российскому государству в обмен на поставку вакцины отдать Закарпатскую Украину. Затем он уточнил, что ничего не обещал россиянам, а они от него ничего не требовали. Это заявление с неодобрением восприняли в Киеве, МИД Украины потребовал официальных извинений от Братиславы, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Матовичу обменять вакцину на несколько регионов Словакии.

Словакия приняла первую партию вакцины российского производства «Спутник V» 1 марта. Первый миллион доз предполагается доставить в течение марта и апреля. Вакцинация в стране начнется в течение двух недель.

«Спутник V» была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают реакцию иммунитета и способствуют развитию антител.

В мире

По материалам: lenta.ru
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