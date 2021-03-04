Премьер Словакии пошутил об обмене части Украины на "Спутник V"

Влада Некрасова

Премьер-министр Словакии Игорь Матович пошутил об условиях поставки в страну российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", что вызывало скандал на Украине.

Во время интервью на Radio Expres у премьера Словакии спросили, что тот пообещал России в обмен на вакцину "Спутник V". Матович в шутку ответил, что договорился о передаче Закарпатской Украины. При этом он сразу же указал, что никто никаких условий не выдвигал.