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Премьер Словакии пошутил об обмене части Украины на "Спутник V"

Премьер Словакии пошутил об обмене части Украины на "Спутник V"
Премьер-министр Словакии Игорь Матович пошутил об условиях поставки в страну российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", что вызывало скандал на Украине.

Во время интервью на Radio Expres у премьера Словакии спросили, что тот пообещал России в обмен на вакцину "Спутник V". Матович в шутку ответил, что договорился о передаче Закарпатской Украины. При этом он сразу же указал, что никто никаких условий не выдвигал.

Россия

По материалам: ria.ru
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