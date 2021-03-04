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Премьер Словакии предложил передать России часть Украины за вакцину «Спутник V»

Премьер Словакии предложил передать России часть Украины за вакцину «Спутник V»Фото: Пресс-служба правительства Словакии / РИА Новости

Премьер-министр Словакии Игорь Матович предложил передать России часть Украины за вакцину российского производства «Спутник V». Таким образом он пошутил при обсуждении использования российского препарата на Radio Express, запись разговора выложена в Facebook радиостанции.

На вопрос о том, что он пообещал российскому государству в обмен на поставку вакцины, он со смехом ответил, что обещал отдать Закарпатскую Украину. Затем он пояснил, что сотрудничество с Россией совсем не обязательно означает какую-либо измену Словакии. Он уточнил, что ничего не обещал россиянам, а они от него ничего не требовали.

1 марта стало известно, что Словакия приняла первую партию вакцины российского производства «Спутник V», несмотря на то, что вакцина еще не зарегистрирована в Евросоюзе и одобрение на ее использование не выдается.

Днем ранее премьер-министр соседней Чехии Андрей Бабиш и президент Милош Земан заявили, что обдумывают такой же шаг. Они рассматривают вариант использования вакцины из России без разрешения европейского регулятора из-за чрезмерно высокого темпа распространения коронавируса нового типа.

«Спутник V» была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают реакцию иммунитета и способствуют развитию антител.

В мире

По материалам: lenta.ru
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