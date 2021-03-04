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Профильная математика стала самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ-2021

Профильная математика стала самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ-2021

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подвела предварительные итоги выбора предметов участниками ЕГЭ 2021 года.

Самым массовым экзаменом остается ЕГЭ по русскому языку, его планируют сдавать порядка 726 тысяч человек, самым популярным экзаменом по выбору стала профильная математика, на нее зарегистрировалось почти 408 тысяч участников, второе по популярности место у обществознания (356 тысяч человек), сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Биология в 2021 году впервые обогнала по популярности физику, эти предметы выбрали 153 тысячи и 151 тысяча участников соответственно. На ЕГЭ по истории зарегистрировались более 122 тысяч участников, на ЕГЭ по химии – более 106 тысяч человек. Продолжает расти популярность ЕГЭ по информатике, этот предмет выбрали почти 116 тысяч участников, что на 11 тысяч больше, чем в прошлом году. Более 62 тысяч человек планируют сдавать литературу, 21,5 тысячи – географию», – уточняется в информационном релизе.

Среди иностранных языков по-прежнему самым популярным остается английский язык, в этом году его намерены сдавать почти 106 тысяч участников. На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировались 1713 человек, французскому – 1159 человек, китайскому – 446 человек, испанскому – 335 человек.

В 2021 году выпускники, не планирующие поступление в вузы, будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике. Выпускники текущего года, а также выпускники прошлых лет, планирующие поступление в вузы, будут сдавать ЕГЭ.

Всего ЕГЭ и ГВЭ-11 в этом году намерены сдавать около 795 тысяч человек.

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля. ГВЭ-11 участники будут сдавать в основные сроки – с 25 мая по 16 июня и в дополнительные – 13–17 июля и 3–15 сентября.

Общество

По материалам: edu.ru
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