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Прототип космического корабля от SpaceX взорвался после посадки

Прототип космического корабля от SpaceX взорвался после посадки

В США компания SpaceX провела очередные испытания прототипа космического корабля Starship, разрабатываемого для полетов на Луну и Марс. Через несколько минут после удачного приземления корабль взорвался.

Десятый серийный испытательный аппарат Starship SN10 был запущен со стартовой площадки на полигоне Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. Он примерно за 4 минуты поднялся на высоту 10 км, где двигатели отключились и корабль перешел к аэродинамическому торможению. Затем двигатели были вновь запущены, аппарат вернулся в вертикальное положение и совершил мягкую посадку на стартовой площадке. Весь полет длился около 6,5 минут. Спустя примерно 10 минут после посадки Starship SN10 взорвался.

🚀🇺🇸 Вторая попытка тестового полета прототипа Starship SN10 прошла успешно — ракета выполнила посадочный маневр и совершила посадку на площадке полигона SpaceX в Бока Чика. Примерно через десять минут после посадки прототип взорвался. pic.twitter.com/dcH43F52Nv

— Рустем Адагамов (@adagamov) March 4, 2021

Предыдущие испытания Starship SN9 состоялись месяц назад и оказались менее удачными. Корабль не смог выровнять положение при приземлении и рухнул на землю. Прогремел взрыв. При этом инженеры компании оценили тест как удачный, поскольку полет прошел успешно.

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По материалам: uposters.ru
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