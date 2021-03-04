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Путин: интернет должен подчиняться как юридическим нормам, так и моральным законам общества

Путин: интернет должен подчиняться как юридическим нормам, так и моральным законам общества

Президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами движения "Мы вместе" осудил широкое распространение призывов к незаконным акциям и суициду в интернете.

Глава государства выразил уверенность, что интернет способен разрушить общество изнутри, если не будет подчиняться его моральным принципам.

Интернет проник уже во все сферы нашей жизни, и по большому счету он должен все же подчиняться даже не просто законам, формальным юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем. Иначе это общество будет разрушаться изнутри.

Он напомнил, что в сети распространяется детская порнография, несовершеннолетних вовлекают в незаконные акции и подталкивают к суициду. При этом те, кто стоит за этим, "в штаны накладывают", как только к ним приходят правоохранители, отметил Путин: "Как только полиция зашла, в штаны навалил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, понимаете, букашка, раздавить его не жалко. Девочек, пацанов подталкивает к суицидам — и при этом выстраивает всю работу таким образом, что на этом еще и зарабатывает... Мы не можем позволить никому это делать".

Более того, люди, размещающие незаконные призывы или материалы, умудряются еще и получать с этого прибыть, размещая рекламу, отметил президент. "Это использование детей в качестве инструмента для достижения чьих-то эгоистических целей. И всегда это источник получения прибыли", - заявил Путин.

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По материалам: uposters.ru
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