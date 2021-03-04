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Путин назвал авторов призывов к детским суицидам ублюдками и букашками

Путин назвал авторов призывов к детским суицидам ублюдками и букашкамиФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию к подталкиванию детей к суицидам через интернет. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства назвал авторов призывов, подталкивающих подростков к самоубийству, ублюдками и букашками, которых «раздавить не жалко». «Одно дело, когда он сидит в интернете и такой крутой Рэмбо, толкает, там, девчонку или пацана спрыгнуть с крыши, выстраивает целую концепцию, подводя к этому, а как только полиция зашла, в штаны наложил в прямом смысле этого слова», — сказал он.

Ранее вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая обратилась к руководителю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину с жалобой на социальную сеть TikTok. Она попросила главу СК принять меры в отношении тех, кто распространяет в соцсети призывы к суициду.

Сообщается, что о распространении деструктивного контента Яровая узнала «от встревоженных родителей», эту информацию подтвердил Роскомнадзор и департамент образования города Москвы в средствах массовой информации.

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По материалам: lenta.ru
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