Путин назвал условие окончательной победы над коронавирусом

Вадим Карасев

Владимир ПутинФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Окончательной победы над коронавирусом можно добиться только при объединении усилий стран. Такое условие назвал президент Владимир Путин в четверг, 4 марта, передает РИА Новости.

«Только объединяя усилия, в том числе на международной арене, можно добиться окончательного результата и окончательной победы над ковидом», — сказал глава государства на встрече с участниками общероссийской акции «Мы вместе».

Он отметил, что в России многие вопросы, связанные с пандемией, удалось решить эффективнее, чем в других странах, «достаточно развитых с точки зрения системы медицины».

Ранее Путин заявил, что у антироссийски настроенных сил сначала был расчет на «никчемность» страны в борьбе с COVID-19, однако Россия справилась с пандемией лучше многих.

За последние сутки коронавирусом в стране заразились 11 385 человек. Общее количество инфицированных достигло 4 290 135. Больше всего новых случаев — 2150 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (986 случаев) и Московская область (693 случая).