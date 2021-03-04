Путин поддержал проект "Молодёжки ОНФ" по социализации трудных подростков

Вадим Карасев

Участники встречи президента РФ Владимира Путина с волонтерами, посвященной по случаю годовщины Общероссийской акции #МыВместе рассказали Владимиру Путину о проекте "Тренер".

Проект, рассчитанный на несовершеннолетних 14−17 лет, сформировался весной, когда так называемые "трудные подростки" присоединились к группам быстрого реагирования "Молодёжки ОНФ" для помощи врачам в переоборудовании больниц под ковид — госпитали. Группы работали в десяти клиниках Москвы, а также 49-ти регионах страны, оказав помощь в 183-х клиниках.

"Мы вместе с парнями занимаемся спортом, смотрим кино, бабушкам помогаем, добрые дела делаем. Тренер для них — человек, который всегда рядом: во дворе, на улице, в зале. С которым можно посоветоваться. Не нужно делить детей на хороших и плохих, трудных или простых. Важно "поймать" их, когда они "на распутье" и личным примером показать, что добро всегда лучше, чем зло. И наш проект "Тренер" — как раз об этом: чтобы жить по совести. Помогать, если можешь. Чувствовать ответственность за то, что ты делаешь" — рассказал руководитель "Молодёжки ОНФ" Игорь Кастюкевич.

"Сейчас, когда Вы говорили о том, как складывалась Ваша работа, я подумал о том, что по-настоящему хорошее, настоящее, востребованное дело, оно сразу порождает цепочку позитивных последствий. То, что к Вам пришли такие ребята — в этом ничего удивительного нет. Они ведь с определенным характером, я это по себе знаю, во дворе вырос. Лучше молодых людей занимать "позитивным контентом", как сейчас говорят. Давать им возможность развиваться для того, чтобы они могли стать успешными в жизни", — отметил Путин.

Идея проекта "Тренер" президенту понравилась. Ранее, на коллегии МВД Глава Государства назвал тревожным сигналом статистику, по которой каждое 4-е преступление, совершенное подростками, классифицируется как тяжкое или особо тяжкое. Проект "Тренер" как раз рассчитан на социализацию ребят, которые оказались в непростой жизненной ситуации.Проект работает в Свердловской, Брянской и Омской областях. Планируется увеличить количество регионов присутствия до 30-ти.