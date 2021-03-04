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Путин поддержал участие волонтеров в политике

Путин поддержал участие волонтеров в политике
Возможность оказаться во власти нужно дать людям разных взглядов и убеждений, это поможет подобрать подходы к решению проблем в России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в четверг проводит встречу с волонтерами, участвующими в акции "Мы вместе". Президент отметил, что не против участия добровольцев в политической жизни страны.


"По поводу того, чтобы волонтеры принимали больше участия в политической жизни – я за, я уже об этом говорил. Дело еще, мне кажется, и в том, что в волонтерское движение входят люди разных взглядов и убеждений. И поэтому они, попадая в политические структуры, могут быть и будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион", - сказал Путин.

"Это, на мой взгляд, очень важно. Нужно давать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, для того чтобы в ходе такой открытой чистой борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, для того чтобы страна шла вперед", - подчеркнул глава государства.

Политика

По материалам: ria.ru
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