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Путин поручил принять закон о плавающих ставках по кредитам населению

Путин поручил принять закон о плавающих ставках по кредитам населению
Владимир Путин поручил правительству и ЦБ принять закон, регулирующий порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам населению, включая ипотеку. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"В целях ограничения возможных рисков для заемщиков — физических лиц обеспечить внесение в законодательство <...> изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой", — говорится в сообщении.

Экономика

По материалам: ria.ru
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