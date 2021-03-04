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Путин пошутил про дворец

Путин пошутил про дворецФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» пошутил про дворец. Видео опубликовано в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Во время видеоконференции глава государства отметил, что здание, на фоне которого стоит одна из добровольцев, «выглядит как еще один дворец, так что приятно». Путин в шутку попросил не переписывать строение на него.

В конце января президент, общаясь со студентами российских вузов, обвинил авторов расследования о строении в Геленджике в промывке мозгов россиянам. По его словам, сам он фильм не смотрел, но ничего из показанного в нем не принадлежит ни ему, ни его родственникам.

Бенефициаром проекта в Геленджике объявил себя российский миллиардер Аркадий Ротенберг. По его словам, он планирует открыть там апарт-отель к 2023 году.

Россия

По материалам: lenta.ru
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