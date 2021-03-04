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Путин встретился с победителем "Большой перемены" Анфисой Лещенко

Путин встретился с победителем "Большой перемены" Анфисой Лещенко

В четверг, 4 марта, Президент России Владимир Путин провел встречу с участниками Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. В формате видеоконференции к встрече присоединилась победитель Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – Анфиса Лещенко из Волгоградской области.

Победительница первого сезона конкурса в номинации "Делай добро!" рассказала главе государства о своем регионе и о том, как волгоградские школьники поддерживают традиции прошлого.

"Волгоградская земля пропитана подвигами наших предков, и мы движемся вперед, сохраняя традиции прошлого. Мой родной город Камышин – Родина советского военного летчика Алексея Петровича Маресьева, и в этом году мы будем праздновать 105-летие со дня его рождения", – рассказала школьница.

Анфиса рассказала президенту о том, что после конкурса она создала ассоциацию активных наставников, где участники первого сезона "Большой перемены" помогают будущим конкурсантам в прохождении этапов конкурса и дают напутствия.

"Многие ребята, которые принимали активное участие в "Большой перемене", также стали волонтерами #МыВместе, потому что это два взаимосвязанных направления, ведь в "Большой перемене" мы реализуем свои добровольческие проекты", – добавила она.

Владимир Путин обратился к Анфисе Лещенко и всем участникам встречи со словами поддержки: "Вы проделали огромную и очень важную работу с хорошими результатами. Чувствуйте себя как дома, даже если вы далеко от Москвы за многие тысячи километров", – сказал он.

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По материалам: uposters.ru
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