Путин заявил о способности интернета разрушить общество изнутри

Вадим Карасев

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Интернет способен разрушить общество изнутри, если не будет подчинен моральным законам. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«По большому счету он должен подчиняться даже не просто законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем. Иначе это общество будет разрушаться изнутри», — отметил глава государства во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

По словам президента, у него было много дискуссий по поводу определенных ограничений в интернете. Однако интернет уже проник во все сферы нашей жизни, именно поэтому и стоило бы учитывать моральные законы в отношении Всемирной сети, уточнил Путин.

«Мы сталкиваемся не только с призывами выходить на улицу в рамках несанкционированных мероприятий. Чего скрывать? Мы сталкиваемся в интернете с детской порнографией и проституцией, распространением наркотиков, где целевой аудиторией являются именно дети и подростки», — подчеркнул российский лидер. Он заключил, что в этих случаях детей используют «как инструмент для достижения чьих-то эгоистических целей» и «как источник получения прибыли».

Ранее, выступая на коллегии МВД, Путин призвал силовиков «мониторить интернет». Президент сообщил, что за последние шесть лет количество киберпреступлений выросло в девять раз. Он также поручил МВД наладить сотрудничество с банками, сотовыми операторами и интернет-провайдерами.