Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Рада отказалась легализовать оружие для украинцев

Рада отказалась легализовать оружие для украинцев

В четверг, 4 марта, народные депутаты не поддержали законопроекты о гражданском оружии и боеприпасах. Об этом стало известно из прямой трансляции заседания Верховной Рады.

Законопроект, который рекомендовал профильный комитет, набрал только 88 голосов, в то время как необходимо 226. Альтернативный проект акта поддержали лишь 74 нардепа.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью Дмитрию Гордону заявил, что не поддерживает идею легализации в Украине короткоствольного огнестрельного оружия.

«Всем почему-то хочется иметь короткоствольное оружие, но все потом возмущаются, что неожиданно на входе в магазин кто-то кого-то застрелил в голову в результате конфликта. А вы представьте, что мы окажемся в переходном мире, когда любой гражданин, не зависимо от своей личной ситуации и психики, будет иметь возможность обладать короткоствольным оружием. Я против», — сказал Аваков.

Напомним, в Украине выявили коррупционную схему выдачи разрешений на легальное огнестрельное оружие.

Фото: pixabay.com

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

Довели! Инстасамка рыдает в сети: «За что мне это?»
Довели! Инстасамка рыдает в сети: «За что мне это?»
Стало известно, кто переозвучит роль Инстасамки в мультфильме «100% Волк»
Стало известно, кто переозвучит роль Инстасамки в мультфильме «100%
Москва нашла подрядчиков реновации за 200 миллиардов рублей
Москва нашла подрядчиков реновации за 200 миллиардов рублей
Стало известно, кто жестоко расправился с семьей в Пермском крае
Стало известно, кто жестоко расправился с семьей в Пермском крае
«Аферистка и сволочь»: жертва Натальи Дрожжиной лишилась квартиры за 40 миллионов
«Аферистка и сволочь»: жертва Натальи Дрожжиной лишилась квартиры за
В Краснодарском крае отремонтируют семь спортивных залов
В Краснодарском крае отремонтируют семь спортивных залов
В ближайшие три года в Прикамье планируется построить 39 новых детских садов и школ
В ближайшие три года в Прикамье планируется построить 39 новых
98,5% девятиклассников получили зачет на собеседовании по русскому языку
98,5% девятиклассников получили зачет на собеседовании по русскому
Культовый французский режиссер заявил об уходе из кино
Культовый французский режиссер заявил об уходе из кино
Актер из «Мандалорца» вступилcя за Джину Карано и раскритиковал культуру отмены
Актер из «Мандалорца» вступилcя за Джину Карано и раскритиковал
Захарова призвала Евросоюз "сменить свой обвинительный тон"
Захарова призвала Евросоюз "сменить свой обвинительный тон"
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в марте
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в марте

Топ на сегодня

Восхождение русского КаИNа
Восхождение русского КаИNа
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Музыкальный феномен Райза
Музыкальный феномен Райза
"Зеленский страшно боится". Экс-депутат Рады о "подготовке Киева к войне"
"Зеленский страшно боится". Экс-депутат Рады о "подготовке Киева к
В МИД России прокомментировали намерение США «не свергать режимы»
В МИД России прокомментировали намерение США «не свергать режимы»

Еще по теме

Аваков не знает, что будет с палаточным лагерем у Рады
Глава МВД Украины назвал депутата Верховной Рады "мерзавцем" и "провокатором"
Аваков: Постановление об отставке? Ничего страшного
Глава Министерства внутренних дел Украины отреагировал на страшное ДТП в Харькове