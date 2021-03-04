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Раскрыта судьба оставленных матерью умирать в лесу российских детей

Раскрыта судьба оставленных матерью умирать в лесу российских детейОльга ЯрославскаяФото: Александр Авилов / АГН Москва

Детей, которых жительница Новой Москвы вывезла в лес, раздела догола и оставила умирать в лесу, заберет их дядя в среду, 3 марта. Судьбу несовершеннолетних раскрыла уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Об этом пишет РИА Новости.

Ярославская уточнила, что речь идет о временной опеке, пока длится следствие, — мать еще не лишили родительских прав.

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова добавила, что дядя заберет детей в Чувашию. Она рассказала, что старший ребенок пропустил полгода школы и ему нужна будет помощь с получением образования.

Главный врач Морозовской больницы Валерий Горев указал, что на сегодняшний день состояние всех троих детей удовлетворительное и их можно выписать без опасения.

12 февраля стало известно, что россиянка пыталась убить двоих детей, для чего вывезла их в лесополосу и оставила умирать на морозе. Позже выяснилось, что детей было трое. Очевидец позвонил в полицию, после чего пострадавших доставили в больницу с различной степенью обморожения. Старший ребенок пострадал больше всех, так как ему пришлось идти по снегу босиком. Мать на данный момент находится в медучреждении, идет процедура освидетельствования в рамках возбужденного уголовного дела.

Россия

По материалам: lenta.ru
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