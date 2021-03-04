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Раскрыты неожиданные симптомы цирроза печени

Раскрыты неожиданные симптомы цирроза печениФото: GONZALO FUENTES / Reuters

Британские медики раскрыли неожиданные симптомы цирроза печени. Об этом сообщает со РИА Новости ссылкой на Daily Express.

По словам экспертов, признаками наличия или развития данной болезни могут быть слабость, утомляемость, раздражительность и нарушения сна. О циррозе также могут свидетельствовать видимые симптомы такие, как покрасневшие ладони, сосудистые звездочки, пожелтевшие кожа и глаза. Помимо этого, врачи рекомендуют крайне внимательно относиться к кровотечениям из носа и десен, частой тошноте и потере аппетита, так как эти симптомы могут быть признаками цирроза.

Специалисты подчеркивают, что при обнаружении любых признаков развития данного заболевания следует немедленно обратиться за профессиональной медицинской помощью.

Ранее российские врачи рассказали о том, что алкоголь может повлиять на развитие ряда болезней. Так, он негативно влияет почти на все внутренние органы и системы организма. По словам нарколога Алексея Казанцева, спиртное в первую очередь сказывается на пищеварительной системе и вызывает гастриты, язву или цирроз. Кроме того, алкоголь не рекомендуется употреблять при ишемической болезни сердца, стенокардии и гипертонии.

В мире

По материалам: lenta.ru
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