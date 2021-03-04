Разработчик «Новичка» оценил выводы разведки США об инциденте с Навальным

Вадим Карасев

Фото: Андрей Веселов / РИА Новости

Один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок» Леонид Ринк назвал полным враньем выводы разведки США о причастности ФСБ к инциденту с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) летом 2020 года. Его слова приводит РИА Новости.

Ринк заявил, что США сами обладают формулой изготовления «Новичка». «Она у всех есть», — отметил он.

Кроме того, по оценке ученого, Навальный не имел симптомов отравления именно этим веществом.

Ранее 2 марта стало известно, что разведывательное сообщество США обвинило ФСБ в причастности к произошедшему с оппозиционером. В заявлении американской администрации подчеркивалось, что такой вывод был сделан «с высокой степенью уверенности».

20 августа 2020 года самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности к его отравлению российского руководства. Москва отвергает все обвинения, ссылаясь на нежелание зарубежных стран, в частности Германии, сотрудничать для расследования инцидента.