Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Разработчик «Новичка» оценил выводы разведки США об инциденте с Навальным

Разработчик «Новичка» оценил выводы разведки США об инциденте с Навальным

Разработчик «Новичка» оценил выводы разведки США об инциденте с НавальнымФото: Андрей Веселов / РИА Новости

Один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок» Леонид Ринк назвал полным враньем выводы разведки США о причастности ФСБ к инциденту с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) летом 2020 года. Его слова приводит РИА Новости.

Ринк заявил, что США сами обладают формулой изготовления «Новичка». «Она у всех есть», — отметил он.

Кроме того, по оценке ученого, Навальный не имел симптомов отравления именно этим веществом.

Ранее 2 марта стало известно, что разведывательное сообщество США обвинило ФСБ в причастности к произошедшему с оппозиционером. В заявлении американской администрации подчеркивалось, что такой вывод был сделан «с высокой степенью уверенности».

20 августа 2020 года самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности к его отравлению российского руководства. Москва отвергает все обвинения, ссылаясь на нежелание зарубежных стран, в частности Германии, сотрудничать для расследования инцидента.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Разработчик «Новичка» оценил выводы разведки США об инциденте с Навальным
Разработчик «Новичка» оценил выводы разведки США об инциденте с
Россия пообещала ответить на санкции Евросоюза
Россия пообещала ответить на санкции Евросоюза
Кадыров потребовал от ФБР 250 тысяч долларов наличными в чемодане
Кадыров потребовал от ФБР 250 тысяч долларов наличными в чемодане
Палата представителей США поддержала полицейскую реформу имени Джорджа Флойда
Палата представителей США поддержала полицейскую реформу имени
Американский дипломат рассказал о «жестком» подходе Байдена к Украине
Американский дипломат рассказал о «жестком» подходе Байдена к Украине
Илон Маск создаст в Техасе "Звездную базу"
Илон Маск создаст в Техасе "Звездную базу"
Microsoft показала платформу смешанной реальности Mesh
Microsoft показала платформу смешанной реальности Mesh
В Иркутской области задержали начальников СИЗО-1 и ИК-6 из-за пыток заключенных
В Иркутской области задержали начальников СИЗО-1 и ИК-6 из-за пыток
Tatarka высмеяла Инстасамку за унижение визажистов: «Это тупорылый пиар»
Tatarka высмеяла Инстасамку за унижение визажистов: «Это тупорылый
Феофилактова о Романец: «Она думала половыми органами, когда трахалась с чужим мужиком»
Феофилактова о Романец: «Она думала половыми органами, когда
Вячеслав Малафеев обрел новую любовь после гибели жены, но едва не потерял страдающую анорексией дочь
Вячеслав Малафеев обрел новую любовь после гибели жены, но едва не
Российские птицеводы пожаловались на нехватку яиц
Российские птицеводы пожаловались на нехватку яиц

Топ на сегодня

Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Восхождение русского КаИNа
Восхождение русского КаИNа
Музыкальный феномен Райза
Музыкальный феномен Райза
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае

Еще по теме

Создатель «Новичка» заявил о «запиханных в Навального» по пути в Германию веществах
Разведка США заявила о причастности ФСБ к произошедшему с Навальным
Кремль возмутился заявлением США о причастности ФСБ к инциденту с Навальным
Создатель "Новичка" назвал чушью данные о новой версии вещества