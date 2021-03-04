Режиссеры Луковникова и Чжан Далэй стали первыми лауреатами Берлинале

Влада Некрасова

Жюри Берлинале объявило первых лауреатов параллельных программ смотра: ими стали Ольга Луковникова из Молдавии и Чжан Далэй из КНР. Как сообщает пресс-служба фестиваля, они получили "Золотого" и "Серебряного медведя" в программе короткометражного кино.

В работе "Дядя Тюдор" Ольги Луковниковой, которая посвящена исследованию детской травмы, жюри отметило "тонкий кинематографический взгляд".

"Ее личная храбрость в комбинации с кинематографическим мастерством создает фильм, который одновременно сильный и насыщенный эмоциями", - заявил член жюри, египетский сценарист Басим Магди.

В картине "Уходит день" Чжан Далэя, который рассказывает о семейной встрече, жюри указало на "замысловатую динамику семейных отношений и прекрасную актерскую игру".

"В "Уходит день" богатый кинематографический язык Чжан Далэя создает чувствительный семейный портрет, который уходит за пределы короткого метра", - заявил другой член жюри, немецкий актер Себастьян Урцендовски.

Фильм бельгийца Никола Кеппенса "Пасхальные яйца" номинирован жюри на премию Европейской киноакадемии.

Кроме того, в программе Generation Kplus наградили китайскую работу Хан Шуая "Летнее письмо" (отметив визуальное мастерство), а в секции 14plus "Семью" Фреда Баиллифа (за яркую актерскую игру).

Берлинале в 2021 году проходит в два этапа. С 1 по 5 марта проходит отраслевая часть, в том числе показы фильмов для жюри, прессы и объявление лауреатов – все это делается в онлайн-режиме, лишь члены жюри присутствуют в Берлине. В июне пройдет вторая часть, где, как ожидается, фильмы будут показаны широкой публике и пройдут церемонии награждения лауреатов.