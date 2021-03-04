"Роскосмос" объявил о запуске собственного телеканала

Вадим Карасев

"Роскосмос" совместно с телекомпанией "Первый ТВЧ" запустил свой телеканал под названием "Первый космический". Эфир будет вестись по спутниковой связи и онлайн, говорится в сообщении госкорпорации.

"Эфирное наполнение "Первого космического" составят новости российской космической отрасли, научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, тематические художественные и документальные фильмы российского и зарубежного производства", - рассказали о проекте в "Роскосмосе".

Представители корпорации пообещали, что новый канал "объединит в себе научный подход и доступность повествования, а главным отличием от телеканалов данной тематики станут прямые эфиры запусков, включения из космоса и контент с участием экспертов и космонавтов".



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