Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Россия не дотянула до Белоруссии по продовольственной безопасности

Россия не дотянула до Белоруссии по продовольственной безопасности

Россия не дотянула до Белоруссии по продовольственной безопасностиФото: Ярослав Чингаев / «Коммерсантъ»

Россия в 2020 году немного не дотянула до Белоруссии по продовольственной безопасности. В Глобальном индексе от The Ecomomist Intellegence Unit Россия заняла 24-е место с 73,7 балла, Белоруссия — 23-е место с 73,8 балла.

В рамках рейтинга исследователи оценивают страны по четырем критериям: доступность продуктов питания, их наличие, качество и безопасность, а также разнообразие природных ресурсов и их устойчивость. Белоруссия в 2020 году обошла Россию по всем пунктам, кроме доступности продуктов питания для населения.

Несмотря на сохраняющееся отставание от Белоруссии, за год Россия улучшила свои позиции почти в два раза, поскольку в 2019 году была значительно ниже Белоруссии в рейтинге. Страна занимала 42-е место с 69,7 балла из 100 возможных. Для сравнения, Белоруссия была на 36-м месте с 73,8 балла.

По мнению составителей рейтинга, у стран, набравших более 60 баллов, уровень продовольственной безопасности высокий, а у государств с более чем 80 баллами — очень высокий. Однако в категорию последних входят только две страны — Финляндия, которая занимает первую строчку рейтинга с 85,3 балла, и Ирландия, которая занимает вторую строчку с 83,8 балла.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

NASA посчитало российский инцидент самым серьезным в космосе за 5 лет
NASA посчитало российский инцидент самым серьезным в космосе за 5 лет
"Хаас" показал болид нового сезона "Формулы-1", раскрашенный в цвета российского флага
"Хаас" показал болид нового сезона "Формулы-1", раскрашенный в цвета
СМИ: "скопинский маньяк" сразу после освобождения направился в Москву на съемки ток-шоу
СМИ: "скопинский маньяк" сразу после освобождения направился в Москву
Захарова назвала российскую оппозицию агентами влияния Запада
Захарова назвала российскую оппозицию агентами влияния Запада
МИД отреагировал на признание России одной из главных угроз США
МИД отреагировал на признание России одной из главных угроз США
В МИД рассказали о поддержке российской оппозиции странами Запада
В МИД рассказали о поддержке российской оппозиции странами Запада
Малышева встретилась с Кадыровым
Малышева встретилась с Кадыровым
Звезда «Уральских пельменей» рассказала о своем состоянии после операции
Звезда «Уральских пельменей» рассказала о своем состоянии после
Популярного российского блогера дважды обокрали в доме
Популярного российского блогера дважды обокрали в доме
Банкам предлагают ограничить срок рассмотрения кредитов для бизнеса
Банкам предлагают ограничить срок рассмотрения кредитов для бизнеса
В BTS глобальные изменения: Чимин сообщил о 8 участнике группы… И это девушка!
В BTS глобальные изменения: Чимин сообщил о 8 участнике группы… И это
Таюрская Джарахова уже не устраивает?! Эльдар: «Хочу трахнуть всех тиктокерш»
Таюрская Джарахова уже не устраивает?! Эльдар: «Хочу трахнуть всех

Топ на сегодня

Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Восхождение русского КаИNа
Восхождение русского КаИNа
Музыкальный феномен Райза
Музыкальный феномен Райза
Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию
Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию
Политолог: США "загнали себя" противостоянием "Северному потоку-2"
Политолог: США "загнали себя" противостоянием "Северному потоку-2"

Еще по теме

Россия обогнала Украину в международном рейтинге
Россия обогнала Украину по уровню коррупции
Украина улучшила позиции в рейтинге Всемирного банка по логистике
Россия вошла в топ-3 стран мира по силе и влиянию