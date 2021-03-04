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Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, заявила Захарова

Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, заявила Захарова
Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наша позиция взвешенная, четкая и однозначная, которую мы исповедуем и в наших отношениях с внешним миром, и в нашей внешней политике, которая направления на выстраивание взаимодействия с отдельными странами, государствами, международными организациями - невмешательство во внутренние дела. Это (происходящее в Армении- ред.) внутреннее дело суверенного государства, политический процесс в этом государстве, никаких других оценок быть не может", - сказала Захарова в эфире радио "Говорит Москва", отвечая на вопрос о позиции России по событиям в Армении.

Политика

По материалам: ria.ru
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