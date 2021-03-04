Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, заявила Захарова

Алексей Вольцев

Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наша позиция взвешенная, четкая и однозначная, которую мы исповедуем и в наших отношениях с внешним миром, и в нашей внешней политике, которая направления на выстраивание взаимодействия с отдельными странами, государствами, международными организациями - невмешательство во внутренние дела. Это (происходящее в Армении- ред.) внутреннее дело суверенного государства, политический процесс в этом государстве, никаких других оценок быть не может", - сказала Захарова в эфире радио "Говорит Москва", отвечая на вопрос о позиции России по событиям в Армении.