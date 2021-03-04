Россия пообещала ответить на санкции Евросоюза

Вадим Карасев

Владимир ЧижовФото: Илья Питалев / РИА Новости

Постпред России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов заявил, что Москва ответит на очередные санкции ЕС. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По его мнению, в Европе постепенно приходит осознание того, что санкционный ресурс практически исчерпан, поскольку «результата от этих односторонних рестрикций практически нет». «Если не считать, конечно, российских ответных мер, которые предпринимались и в прошлые разы и, я могу заверить, что будут иметь место и сейчас», — сказал Чижов.

Он пообещал, что решение об ответе на санкции будет приниматься на политическом уровне в Москве.

О новых санкциях ЕС стало известно во вторник, 2 марта. В санкционный список попали председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также генпрокурор Игорь Краснов. Им запрещен въезд в страны Евросоюза, также они не смогут хранить средства в банках стран ЕС. В МИД РФ ранее заверили, что не оставят новые ограничительные меры без ответа.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что он стал инициатором санкций против России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).