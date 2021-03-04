Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Россия рассказала о «разрушении инфраструктуры отношений» с ЕС

Россия рассказала о «разрушении инфраструктуры отношений» с ЕС

Россия рассказала о «разрушении инфраструктуры отношений» с ЕССергей ЛавровФото: пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о «разрушении инфраструктуры отношений» с ЕС со стороны объединения. Его заявление приводится в интервью с журналом «Русская мысль», опубликованном на сайте МИД РФ.

«К сожалению, нынешнюю политику Евросоюза в отношении нашей страны трудно назвать дружественной. ЕС сознательно разрушил практически всю инфраструктуру наших отношений, продолжает практику введения односторонних нелегитимных санкций», — отметил дипломат.

В частности, он указал на требование ЕС выполнить Минские соглашения, которые «открыто саботирует» Киев, на бездоказательные обвинения в отношении Москвы в «дезинформации» и на вмешательство во внутренние дела РФ. Лавров подчеркнул, что на самом деле в интересах ЕС и России — обеспечить мирное, стабильное, безопасное развитие всего евразийского континента. Министр отметил, что Москва была бы рада конструктивному сотрудничеству с Брюсселем, которое должно основываться на принципах взаимного уважения и учета интересов.

2 марта ЕС ввел санкции в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). В частности, в санкционный список попали председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также генпрокурор Игорь Краснов. Им запрещен въезд в страны Евросоюза, также они не смогут хранить средства в банках стран ЕС.

Тогда же США обнародовали список россиян, попавших под санкции. Среди них — директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Помимо них, под санкции попали 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Позже в МИД России заявили, что скоро последует симметричный ответ на новые санкции.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

После известий об измене жена Мамаева госпитализирована в НИИ Склифосовского: «Напилась таблеток и запила алкоголем»
После известий об измене жена Мамаева госпитализирована в НИИ
Сумишевский посвятил песню умершей жене Наташе: «Мужчины никогда не плачут»
Сумишевский посвятил песню умершей жене Наташе: «Мужчины никогда не
Эльдар Джарахов о глобальном плане «Я хочу трахнуть всех тиктокерш»
Эльдар Джарахов о глобальном плане «Я хочу трахнуть всех тиктокерш»
Наджиев рассказал о популярности на Западе, которая внезапно обрушилась на него
Наджиев рассказал о популярности на Западе, которая внезапно
Путин назвал авторов призывов к детским суицидам ублюдками и букашками
Путин назвал авторов призывов к детским суицидам ублюдками и букашками
Путин заявил о способности интернета разрушить общество изнутри
Путин заявил о способности интернета разрушить общество изнутри
Кириллу Терешину сдули «руки-базуки»
Кириллу Терешину сдули «руки-базуки»
В Дании назвали сроки укладки труб "Северного потока — 2"
В Дании назвали сроки укладки труб "Северного потока — 2"
ЕК допустила добавление "Спутника V" в общеевропейский портфель заказов
ЕК допустила добавление "Спутника V" в общеевропейский портфель
Украинцев предупредили об угрозе нового локдауна
Украинцев предупредили об угрозе нового локдауна
Путин назвал условие окончательной победы над коронавирусом
Путин назвал условие окончательной победы над коронавирусом
В Минздраве сравнили смертность при коронавирусе и гриппе
В Минздраве сравнили смертность при коронавирусе и гриппе

Топ на сегодня

Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Восхождение русского КаИNа
Восхождение русского КаИNа
Музыкальный феномен Райза
Музыкальный феномен Райза
Политолог: США "загнали себя" противостоянием "Северному потоку-2"
Политолог: США "загнали себя" противостоянием "Северному потоку-2"
"Зеленский страшно боится". Экс-депутат Рады о "подготовке Киева к войне"
"Зеленский страшно боится". Экс-депутат Рады о "подготовке Киева к

Еще по теме

Лавров: Россия хочет видеть сильную Европу
Лавров указал на «хребет» стратегической стабильности в отношениях США и России
МИД РФ призвал ЕС не идти на поводу у стран-русофобов
Лавров заявил о «разорванных в клочья» отношениях с ЕС