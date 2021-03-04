Россия ввела запрет на ввоз птицы из зараженных регионов Европы

Алексей Вольцев

. Россия отказалась от импорта птицы и инкубационных яиц из регионов Европы, охваченных птичьим гриппом. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, в период с 1 января по 18 февраля 2021 года в ряде стран Европейского союза было зафиксировано более 430 вспышек этого заболевания у сельскохозяйственной и свыше 150 – у дикой птицы.

Запрет, в частности, коснется импорта птицы из итальянской области Фриули-Венеция-Джулия и шведского региона Эстергётланд, говорится в сообщении федеральной службы. Ранее в среду, 3 марта, аналогичный запрет был введен на ввоз птицы из трех районов Чехии.

Россельхознадзор уточнил, что временные ограничения на поставку птицы и яиц из зараженных районов Европы привели к перераспределению объемов ввоза данной продукции. В связи с возникшей ситуацией в пять раз увеличился импорт яиц из Турции и в два раза возросли объемы поставок из благополучных по ситуации с птичьим гриппом территорий Германии.

сообщило, как в Минсельхозе России оценили информацию ряда СМИ о ценах на яйца и мясо птицы.