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Россиянам перечислили уважительные причины для неуплаты алиментов

Россиянам перечислили уважительные причины для неуплаты алиментовФото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Верховный суд (ВС) России перечислил уважительные причины для неуплаты алиментов: болезнь, невыплата зарплаты, призыв в армию, ошибка банка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постановления пленума.

Как подчеркивает ВС, несогласие с размером алиментов не является уважительной причиной (как и совместное проживание с получателем алиментов). Однако сумму выплат можно оспорить через суд.

Также постановление рассматривает вопрос о невыплате алиментов осужденными — тут суды должны разбираться в каждом конкретном случае. Кроме того, граждане, которые только частично платят алименты, подпадают под административную ответственность. Выплаты должны быть в полном объеме.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области российских алиментщиков заставят косить борщевик за долги. Власти региона выделили дополнительные средства и привлекли дополнительные силы, чтобы искоренить сорняк на своей территории.

Судебные приставы за 2020 год взыскали по алиментам на 1,2 миллиарда рублей больше, чем годом ранее. Всего за 11 месяцев прошлого года было взыскано 16,7 миллиарда рублей. Добиться выплаты алиментов приставам удалось в 78,9 процента случаев от общего объема исполнительных производств.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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