Россиянин Василевский установил рекорд клуба НХЛ

Вадим Карасев

Российский вратарь Андрей Василевский, выступающий в НХЛ за "Тампа-Бэй Лайтнинг", отстоял третий "сухой" матч подряд и установил рекорд клуба, сообщает пресс-служба лиги.

Это достижение россиянин зафиксировал 3 марта по итогам выездной встречи с "Далласом", которая завершилась победой "молний" со счетом 2:0.

Андрей Василевский стал первым вратарем в истории "Лайтнинг", который оформил шатаут в трех матчах подряд.

Предыдущие "сухие" матчи он провел 28 февраля против "Далласа" (5:0) и 25 февраля против "Каролины" (3:0).

26-летний Андрей Василевский, воспитанник уфимского "Салавата Юлаева", уехал играть в НХЛ в 2014 году. Все эти годы в США он выступает за "Тампу".