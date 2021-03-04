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Россиянин Василевский установил рекорд клуба НХЛ

Россиянин Василевский установил рекорд клуба НХЛ

Российский вратарь Андрей Василевский, выступающий в НХЛ за "Тампа-Бэй Лайтнинг", отстоял третий "сухой" матч подряд и установил рекорд клуба, сообщает пресс-служба лиги.

Это достижение россиянин зафиксировал 3 марта по итогам выездной встречи с "Далласом", которая завершилась победой "молний" со счетом 2:0.

Андрей Василевский стал первым вратарем в истории "Лайтнинг", который оформил шатаут в трех матчах подряд.

Предыдущие "сухие" матчи он провел 28 февраля против "Далласа" (5:0) и 25 февраля против "Каролины" (3:0).

Andrei Vasilevskiy became the first goaltender in Lightning history to earn a shutout in three straight games (also Feb. 24 and Feb. 27). #NHLStats: https://t.co/cyiqooj8ZF pic.twitter.com/ZxGyNyFdQp

— NHL Public Relations (@PR_NHL) March 3, 2021

26-летний Андрей Василевский, воспитанник уфимского "Салавата Юлаева", уехал играть в НХЛ в 2014 году. Все эти годы в США он выступает за "Тампу".

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По материалам: uposters.ru
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