Россиянка «заминировала» МФЦ из-за большой очереди

Вадим Карасев

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россиянка сообщила о «минировании» в МФЦ из-за слишком длинной очереди. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Подобная мысль пришла к 46-летней сотруднице Минусинской больницы в Красноярском крае, когда она увидела внушительную очередь в МФЦ. Женщина взяла телефон и позвонила туда, сообщив, что здание заминировано.

В итоге очередь исчезла. Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывчатки ни в здании, ни дома у женщины. За ложное сообщение о теракте ей грозит от 200 тысяч штрафа до трех лет принудительных работ.

В июле 2020 года сообщалось, что жительница Биробиджана получила условный срок за ложное сообщение о минировании кафе, которое она не хотела покидать в состоянии алкогольного опьянения. Пьяная 42-летняя клиентка заведения «Вдрабадан» сказала одному из сотрудников, что в помещении заложена бомба и она скоро взорвется.