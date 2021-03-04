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Россиянкам захотели выплатить подарочную зарплату

Россиянкам захотели выплатить подарочную зарплатуФото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

Партия «Коммунисты России» обратилась в Госдуму с предложением законодательно обязать работодателей выплачивать женщинам подарочную 13-ю зарплату к 8 Марта. Об этом рассказал РИА Новости председатель партии Максим Сурайкин.

Партия хочет, чтобы выплата была ежегодной в качестве меры социальной поддержки. Сурайкин отметил, что в среднем женщины в России получают меньше мужчин. Он добавил, что в СССР Международный женский день отмечали широко, а сейчас многие работодатели его игнорируют. Председатель партии считает, что для мужчин тоже можно предусмотреть аналогичную меру социальной поддержки к 23 февраля.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко возмутилась уровнем цен на цветы перед 8 Марта. По ее мнению, завышенная стоимость связана с неравными условиями отечественных производителей цветов по сравнению с зарубежными конкурентами. Матвиенко предложила Минфину принять конкретные меры по этом поводу.

В начале марта россиян предупредили, что цены на товар перед праздниками взлетят на треть. В целом, за год цены на цветы увеличились вдвое из-за пандемии коронавируса, удорожания перевозок и холодной зимы.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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