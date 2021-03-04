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Российские и казахстанские общественники обменялись опытом наблюдения за выборами

Российские и казахстанские общественники обменялись опытом наблюдения за выборами

Члены Общественной палаты РФ и Гражданского альянса Казахстана провели встречу координационного совета по общественному контролю за голосованием, на которой поделились опытом наблюдений за выборами, сообщает пресс-служба ОП.

Председатель координационного совета Максим Григорьев напомнил, что в январе 2021 года посещал Казахстан в рамках рабочей поездки и участвовал в наблюдениях за выборами депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) в составе миссии наблюдателей от СНГ.

По нашей оценке, выборы в Казахстане прошли с соблюдением законодательства страны и в полном соответствии с международными нормами выборов. При этом так же, как и в других странах мира, мы видели попытки дискредитации голосования, в частности политически ангажированной оценки со стороны ряда организаций, направляющих наблюдателей на выборы.

Он отметил эффективность ряда изменений избирательного законодательства Казахстана, таких как введение 30-процентной квоты для женщин и молодежи в партийных списках, упрощение процедуры регистрации партий, снижение проходного барьера в парламент и другие.

Президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева рассказала о созданном в рамках альянса Центре непартийного наблюдения за выборами.

Мы не представляем интересы политических партий и являемся максимально неангажированными — одинаково относимся ко всем игрокам избирательного процесса и готовы наблюдать за тем, насколько прозрачно и честно проходят выборы. На январских выборах процесс голосования мониторили 21,5 тысячи наблюдателей на 9,5 тысячи открытых избирательных участков.

Общественники также обсудили предложения по сотрудничеству в сфере НКО. Секретарь ОП Лидия Михеева обратила внимание на бурное развитие некоммерческого сектора как в России, так и в Казахстане. Так, в России третий сектор играет огромную роль в оказании социальных услуг, НКО становятся партнером государства в деле решения социальных и экологических проблем, в организации культурного пространства и реализации просветительских проектов. Особое внимание уделяется развитию международного взаимодействия представителей некоммерческого сектора, развитию общественной дипломатии и связей по линии гражданского общества.

Мы видим, что отдельные некоммерческие организации демонстрируют большую вовлеченность в такое международное взаимодействие... Считаю, что на сегодняшний день в целом созданы необходимые условия для дальнейшего развития крупных совместных проектов в общественной сфере. Институционализации сотрудничества и формированию общих подходов к актуальным для наших стран вопросам будет способствовать двусторонний Форум гражданских инициатив, который должен состояться в 2021 году в Нур-Султане. Готовы принять активное участие в его организации и проведении.

Бану Нургазиева отметила, что Гражданский альянс Казахстана объединяет свыше трех тысяч неправительственных организаций из всех регионов страны, многие из которых тесно сотрудничают с приграничными российскими НКО.

За 30 лет уже выросло третье поколение энкаошников, которые сегодня охватывают все новые сферы общественной, социальной жизни. Что такое некоммерческая организация? Она создается по инициативе отдельных граждан, которые хотят заниматься конкретной нишей, защищать права и интересы определенных категорий граждан, прежде всего социально уязвимых. А задача Общественной платы РФ, Гражданского альянса Казахстана — донести эти инициативы до органов управления и найти им правильное решение.

Отмечая важность приграничного сотрудничества, Бану Нургазиева напомнила, что Россию и Казахстан объединяют общая история, общие корни, общая победа в Великой Отечественной войне.

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По материалам: uposters.ru
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