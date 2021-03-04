Российские и казахстанские общественники обменялись опытом наблюдения за выборами
Члены Общественной палаты РФ и Гражданского альянса Казахстана провели встречу координационного совета по общественному контролю за голосованием, на которой поделились опытом наблюдений за выборами, сообщает пресс-служба ОП.
Председатель координационного совета Максим Григорьев напомнил, что в январе 2021 года посещал Казахстан в рамках рабочей поездки и участвовал в наблюдениях за выборами депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) в составе миссии наблюдателей от СНГ.
Он отметил эффективность ряда изменений избирательного законодательства Казахстана, таких как введение 30-процентной квоты для женщин и молодежи в партийных списках, упрощение процедуры регистрации партий, снижение проходного барьера в парламент и другие.
Президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева рассказала о созданном в рамках альянса Центре непартийного наблюдения за выборами.
Общественники также обсудили предложения по сотрудничеству в сфере НКО. Секретарь ОП Лидия Михеева обратила внимание на бурное развитие некоммерческого сектора как в России, так и в Казахстане. Так, в России третий сектор играет огромную роль в оказании социальных услуг, НКО становятся партнером государства в деле решения социальных и экологических проблем, в организации культурного пространства и реализации просветительских проектов. Особое внимание уделяется развитию международного взаимодействия представителей некоммерческого сектора, развитию общественной дипломатии и связей по линии гражданского общества.
Бану Нургазиева отметила, что Гражданский альянс Казахстана объединяет свыше трех тысяч неправительственных организаций из всех регионов страны, многие из которых тесно сотрудничают с приграничными российскими НКО.
Отмечая важность приграничного сотрудничества, Бану Нургазиева напомнила, что Россию и Казахстан объединяют общая история, общие корни, общая победа в Великой Отечественной войне.