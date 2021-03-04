Российские птицеводы пожаловались на нехватку яиц

Вадим Карасев

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

На российских птицефабриках появилась нехватка инкубационных яиц, что может привести к сокращению производства и росту цен на готовую продукцию. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, этот вопрос обсуждался на совещании главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с крупнейшими представителями отрасли. Птицеводы пожаловались, что многие предприятия не имеют собственных репродукторов и вынуждены покупать инкубационные яйца за рубежом, но их стоимость за короткий промежуток времени выросла вдвое. Сейчас за одно яйцо поставщики просят более 30 рублей, хотя в сентябре 2020 года цена за штуку держалась на уровне 16-17 рублей.

Подорожание яиц связано со вспышками птичьего гриппа в ряде стран, а также с удорожанием кормов и лизина. Кроме того, сыграл роль резкий рост спроса на яйца со стороны Китая, где идет быстрое восстановление бройлерного производства.

Из-за подорожания сократить выпуск продукции могут российские предприятия, которые обеспечивают 20 процентов рынка мяса птицы.

По данным Росстата, в прошлом году яйца подорожали на 15,1 процента, что более чем в два раза выше продовольственной инфляции и в три — общего уровня роста цен. Среднегодовые цены на продукцию птицеводства, указывает Минсельхоз, почти не меняются последние несколько лет, а в 2020 году мясо птицы в опте было даже дешевле, чем в 2019-м.

Ранее источник на рынке рассказал, что птицефермы предложили торговым сетям увеличить цены на мясо птицы и яйца на десять процентов. Ретейлеры согласились с аргументами поставщиков и передали информацию в Минпромторг. Замгендиректора Росптицесоюза Елена Степанова подчеркнула, что весь 2020 год компании держали цены на относительно низком уровне благодаря внутренним ресурсам, но теперь запас прочности иссяк.