Российский губернатор не смог записаться на прививку от COVID-19

Вадим Карасев

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и вице-премьер регионального правительства Андрей Гурулев не смогли записаться на вакцинацию от COVID-19 по горячей линии для граждан — глава региона решил, что получить прививку предложенным людям способом невозможно. Об этом пишет «Чита.Ру».

Осипов и Гурулев пытались записаться на прививку во время совещания оперштаба о ходе вакцинации. На нем, в частности, выяснилось, что в регионе нет графика поставок вакцины от COVID-19 на март.

Осипов звонил на горячую линию Минздрава по номеру 122, Гурулев — по местному номеру. Операторы предложили записать их в лист ожидания, но не сказали, когда поступит вакцина.

Ранее врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков попробовал записаться к себе на прием, но не смог: в управлении по обращениям граждан не ответили на звонок. Он подчеркнул, что при этом все четыре сотрудника управления находились на месте, а звонком был занят лишь один из них — остальные три проигнорировали вызов.