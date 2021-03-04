Российский врач назвал способы замедлить развитие болезни Альцгеймера

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Прослушивание музыки и ароматерапия могут замедлить развитие болезни Альцгеймера на ранних стадиях, потому что оказывают благоприятное влияние на мозг. Такие способы улучшить состояние назвал российский врач, заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Владимир Парфенов, передает агентство «Москва».

По словам Парфенова, если человек продолжает профессиональную деятельность, имеет достаточные физические нагрузки, поддерживает нормальное артериальное давление, продолжает активную социальную жизнь, это способно ослабить прогрессирование болезни.

Он объяснил, что музыка благоприятно воздействует на эмоциональное состояние человека, повышает настроение и нередко уменьшает тревожность. «Она вызывает положительные изменения во многих отделах мозга и способствует улучшению когнитивных функций человека», — сказал медик.

Парфенов добавил, что иногда у пациентов с болезнью Альцгеймера ослабевает или пропадает обоняние и ароматерапия заставляет оставшуюся часть нейронов активно работать.

Ранее россиянам рассказали, что для того, чтобы уберечь себя от деменции, надо следить за эластичностью сосудистых стенок. Как объяснил врач-невролог Виктор Шахнович, на эластичность влияют уровень холестерина, вязкость крови, жировой обмен. Узнать их состояние можно, сдав анализы, после чего при необходимости запланировать визит к неврологу.