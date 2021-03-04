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С этим невозможно смириться… Факты о BTS, которые испортят ваше хорошее впечатление о них

С этим невозможно смириться… Факты о BTS, которые испортят ваше хорошее впечатление о них

АРМИ по имени Seok Jinnie опубликовал гневный пост, который, как он выразился, посвятил «наивным фанатам BTS», искренне верящим в то, что парни из «Бантан» — это не люди, а «ангелы, пришедшие с небес». Его негодование вызвал тот факт, что молодое поколение тратит огромное количество энергии на то, чтобы доказать абсолютно незнакомым людям из социальных сетей, что кумиры Bangtan Boys самые добрые и правильные на свете.


«Можно немного поразмыслить головой и понять, что BTS — это прежде всего огромный прибыльный бизнес. Конечно они будут показывать вам ту сторону, которую выгодно показать. Вы же сами складываете им деньги в карманы», — парень предоставил небольшой список аргументов в защиту своего мнения и заявил, что BTS не любят АРМИ настолько, насколько фанатам хотелось бы.


Их шоу — постановка. Например, они не всегда получают удовольствие от бега и физических тренировок, как это демонстрируется в программе.
Они успешны только благодаря секретной раскрутке BigHit. В мире много талантливых групп и они ничуть не уступают BTS, но почему то другие ребята не такие популярные.
BTS это бизнес даже для АРМИ. Многим АРМИ наплевать на группу. Они пиарятся за счет имени Bagtan и набирают подписчиков в социальных сетях.

Вот так резко высказался Seok. Что думаете об этом?

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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