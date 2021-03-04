Щедрость или расточительность: как правильно делиться деньгами, временем и эмоциями

Вадим Карасев

Очень часто граница между щедростью и расточительностью становится настолько тонкой, что мы не замечаем, как становимся жертвами манипуляций. Эксперты рассказали о том, как правильно делиться своими ресурсами с окружающими, чтобы это не забирало у вас все силы.

Жадность входит в список десяти привычек, которые блокируют энергетику человека. Есть нечто худшее, чем жадность. Речь идет о расточительности в отношении своего времени, эмоций и денег. Лучше быть жадными, чем тратить ресурсы на тех людей, которые этого не заслуживают.

Выбираем подходящую ситуацию

Самое первое правило, о котором стоит помнить щедрому человеку или тому, кто хочет кому-то помочь, — нужно дождаться, когда человек сам попросит о поддержке. Кому-то нужны деньги взаймы, кому-то помощь иного характера. Третий человек хочет, чтобы с ним просто поговорили. Если вы начнете давать советы направо и налево, хотя вас об этом не просили, вы можете вместо благодарности получить агрессию.

Если кто-то попал в трудную ситуацию, не стоит спешить с советами, ведь вполне возможно, что человек сам знает, как выбраться из черной полосы. Если у вашего коллеги не получается выполнить какую-то работу, то не стоит бросаться на помощь до тех пор, пока он вас сам не попросит.

Расточительность — это когда мы помогаем в те моменты, когда помощь еще не нужна. Вы тратите свои время и силы впустую. Щедрость — это когда вы выделяете некоторое время для поддержки близкого, если он вас об этом просит.

Выбираем правильных людей

Расточительность средств, времени или энергии — это когда вас просят дать взаймы, помочь с чем-то или выслушать, а взамен вы не получаете вообще ничего. Так поступают токсичные люди, манипуляторы, энергетические вампиры.

Например, женщина или мужчина покупают подарки второй половинке, а та ничего не делает взамен. Подарки и должны быть бескорыстными, но некоторые люди наглеют, считая, что им все должны. С такими людьми лучше вовсе ничем не делиться. Это тоже будет щедростью, но только по отношению к себе самим.

Многие расточительно относятся к своему времени, помогая коллегам с их проблемами, выслушивая негативные истории о тяжелой жизни друзей и так далее. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что щедрыми можно быть только с теми, кто этого заслуживает.

Помним о своих возможностях

Есть отличная фраза: «Я дал ей два доллара, а он дал ей десять. Проблема в том, что у него их было сто, а у меня — два». Важно не то, сколько времени или эмоций вложили в человека. Важно то, на какие жертвы вы пошли ради этого. В нашем мире все относительно, поэтому не забывайте давать столько, сколько можете именно вы, а не столько, сколько могут давать окружающие. Нормальные люди обязательно заметят ваши усилия, приложенные ради них.

Не гонимся за чужим одобрением

Делайте добро, дарите подарки и делитесь временем только для того, чтобы сделать приятно себе и тому человеку, которого вы уважаете или любите. Не нужно делать добро для того, чтобы вас похвалили. Стоит помнить о том, что гордыня — это самый страшный из грехов. Она лишает человека человечности. Гордыня нередко скрывается под внешним желанием быть щедрыми. Вполне возможно, что вы встречали на своем пути подобных личностей. Вспомните, насколько неприятно получать от них помощь.

Настоящая щедрость не основана на желании казаться лучше. Она идет от чистого сердца. Искренняя щедрость ценится превыше всего. Люди, которым вы помогаете, не хотят, чтобы вы про это кричали на каждом углу.