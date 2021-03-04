Сериал "Симпсоны" продлили еще на два сезона, пишут СМИ

Лидия Мартынова

СМИ узнали, что телеканал Fox продлил мультипликационный комедийный сериал "Симпсоны" еще на два сезона — на 33-й и 34-й по счету, сообщает Variety.

По информации издания, после того, как в 2023-м году завершится 34-й сезон, количество серий в культовом шоу составит 757. В Variety также отмечают, что юбилейный, 700-й эпизод, выйдет 21 марта.





"Все в "Симпсонах" очень рады тому, что сериал опять обновили. Мы планируем много больших сюрпризов. Гомер потеряет волосы, Милхаус получит контактные линзы, а Барт в тридцать третий раз отметит свой десятый день рождения", — приводят слова создателя мультфильма Мэтта Гроунинга.

"Симпсоны" — самый продолжительный в истории американского телевидения анимационный сериал. Шоу дебютировало на канале Fox в декабре 1989 года, и вот уже более 30 лет не сходит с экранов.

За это время сериал, в котором высмеивают жизненный уклад среднестатистического американца, получил множество престижных наград и премий, в том числе 34 премии "Эмми", 34 "Энни" и семь People's Choice Awards.