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Шарлотта Генсбур снимется в триллере о Второй мировой войне, пишут СМИ

Шарлотта Генсбур снимется в триллере о Второй мировой войне, пишут СМИ
СМИ узнали, что актриса и певица Шарлотта Генсбур, известная зрителям по ролям в фильмах Ларса фон Триера "Антихрист" и "Нимфоманка", исполнит главную роль в шпионском триллере "Lives In Secret" ("Жить в тайне"), посвященном событиям Второй мировой войны, сообщает Deadline.

По информации издания, вместе с Генсбур в ленте, основанной на книге Сары Хелм, снимется Хью Бонневилль, известный по участию в историческом сериале "Аббатство Даунтон".

Генсбур сыграет Веру Аткинс — офицера разведки французского отдела спецопераций. Во время Второй мировой войны героиня ставит перед собой задачу выяснить судьбу пропавших без вести агентов, которых она отправила в оккупированную Францию.


Режиссером фильма выбрали Джона Хея, снявшего драму "Есть только один Джимми Гримбл" (2000). К съемкам планируют приступить этой осенью.


Остальные подробности проекта, в том числе о полном актерском составе и дате выхода, пока неизвестны.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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