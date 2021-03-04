Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Шведскому лыжнику не хватает духа подойти к Большунову

Шведскому лыжнику не хватает духа подойти к Большунову

Шведский лыжник Вильям Порома рассказал, что побаивается подойти к россиянину Александру Большунову, чтобы обговорить с ним возможность общих тренировок.

"Хотел бы я потренироваться с Большуновым? Конечно! Однако я боюсь к нему подойти, мне не хватит духа вот так взять и пообщаться. Думаю, если Саша захочет, он сам мне об этом скажет", — передает слова спортсмена издание Expressen.

В настоящее время на ЧМ по лыжным видам спорта в Оберстдорфе сборная России имеет две завоеванные медали: золото Александра Большунова и совместная бронза Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте.

Ранее NEWSTES писал, что тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум заявил о страхе перед российским лыжником Александром Большуновым, который умудряется показывать неплохие результаты несмотря на проблемы со здоровьем.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Ученый рассказал об особенностях новой российской вакцины от коронавируса
Ученый рассказал об особенностях новой российской вакцины от
Автомобилисты столкнулись с проблемами при оформлении ОСАГО
Автомобилисты столкнулись с проблемами при оформлении ОСАГО
Россияне с редкой болезнью остались без лекарства
Россияне с редкой болезнью остались без лекарства
Источник: "Российские Мистрали" смогут нести до 16 вертолетов
Источник: "Российские Мистрали" смогут нести до 16 вертолетов
Аваков заявил о правах Украины на русский язык
Аваков заявил о правах Украины на русский язык
"Она не понимала, что происходит": отец Фриске обвинил Шепелева в выводе 20 миллионов со счетов Жанны
"Она не понимала, что происходит": отец Фриске обвинил Шепелева в
Шведскому лыжнику не хватает духа подойти к Большунову
Шведскому лыжнику не хватает духа подойти к Большунову
В МИД России объяснили невозможность прививать граждан в посольствах
В МИД России объяснили невозможность прививать граждан в посольствах
Премьер Словакии предложил передать России часть Украины за вакцину «Спутник V»
Премьер Словакии предложил передать России часть Украины за вакцину
Американских радикалов заподозрили в намерении повторить штурм Капитолия
Американских радикалов заподозрили в намерении повторить штурм
Илана Юрьева проходит реабилитацию после операции
Илана Юрьева проходит реабилитацию после операции
Звезда фильма «Первоклассница» рассказала об издевательствах Андрея Миронова
Звезда фильма «Первоклассница» рассказала об издевательствах Андрея

Топ на сегодня

Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Музыкальный феномен Райза
Музыкальный феномен Райза
Восхождение русского КаИNа
Восхождение русского КаИNа
Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной
Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной
Вирусолог описал особенности устойчивого к вакцинам штамма коронавируса
Вирусолог описал особенности устойчивого к вакцинам штамма

Еще по теме

Тренер сборной Норвегии начал бояться Большунова
Тренер сборной Норвегии раскритиковал поведение Большунова после финиша гонки ЧМ
Чешская лыжница назвала россиян тупоголовыми, а Большунова — обезьяной
Жуков назвал медали Большунова и Ларькова весомым успехом