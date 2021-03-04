Шведскому лыжнику не хватает духа подойти к Большунову

Вадим Карасев

Шведский лыжник Вильям Порома рассказал, что побаивается подойти к россиянину Александру Большунову, чтобы обговорить с ним возможность общих тренировок.

"Хотел бы я потренироваться с Большуновым? Конечно! Однако я боюсь к нему подойти, мне не хватит духа вот так взять и пообщаться. Думаю, если Саша захочет, он сам мне об этом скажет", — передает слова спортсмена издание Expressen.



В настоящее время на ЧМ по лыжным видам спорта в Оберстдорфе сборная России имеет две завоеванные медали: золото Александра Большунова и совместная бронза Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте.

Ранее NEWSTES писал, что тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум заявил о страхе перед российским лыжником Александром Большуновым, который умудряется показывать неплохие результаты несмотря на проблемы со здоровьем.